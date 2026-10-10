हिमाचल कैबिनेट ने आंगनबाड़ी वर्कर्स और वन मित्र का मानदेय बढ़ाया, एसपीओ और होमगार्ड्स को भी राहत

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेशवासियों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया गया। कैबिनेट ने रोजगार का पिटारा खोलते हुए प्रदेश सरकार के समस्त विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों में 14 से 15 हजार पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और वन मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी, दूध उत्पादकों को दोगुनी प्रोत्साहन राशि और कांगड़ा की बोह घाटी के आपदा प्रभावितों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी गई है।

मानदेय और पेंशन में इजाफा: कर्मचारियों व वर्गों को राहत आंगनबाड़ी व सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,500 से बढ़ाकर 11,500 रुपये और सहायिकाओं का मानदेय 5,800 से बढ़ाकर 6,800 रुपये किया गया। नियुक्ति के लिए आय सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये तय की गई। वन मित्रों का मासिक मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया। एसपीओ व होमगार्ड का सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) का मानदेय 500 रुपये बढ़ा।