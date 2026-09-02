हिमाचल सरकार के खिलाफ गरजे बिजली बोर्ड कर्मचारी और पेंशनर्स, पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिमला में नारेबाजी

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को शिमला में भारी तादाद में एकत्र हुए। कर्मचारियों व पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने को लेकर नारेबाजी की। यूनियन की ओर से 11 बजे कुमार हाउस से आंबेडकर चौक तक रैली निकाली गई। इसके बाद आंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया। आंदोलन को ज्वाइंट एक्शन कमेटी एचपीएसईबीएल ने भी समर्थन दिया है।