हिमाचल विधानसभा: दिवाली के बाद सुक्खू सरकार का धर्मशाला में आखिरी शीतकालीन सत्र, तपोवन में 6 दिन चलेगी कार्यवाही

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से धर्मशाला के तपोवन में होगा, जो छह दिन तक चलेगा। प्रदेश के राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने चौदहवीं विधानसभा के 13वें (शीतकालीन) सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। सुक्खू सरकार का यह आखिरी शीतकालीन सत्र होगा, क्योंकि अगले वर्ष इन दिनों चुनावी प्रक्रिया चली होगी।



सोमवार, 16 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे शोकोद्गार के साथ सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा की ओर से जारी अस्थायी कार्यसूची के अनुसार यह सत्र 16 नवंबर से 21 नवंबर तक छह दिन चलेगा।

सत्र का लेखा-जोखा 16 नवंबर (सोमवार): दोपहर 2:00 बजे शोकोद्गार एवं शासकीय/विधायी कार्य।

17 नवंबर (मंगलवार) से 18 नवंबर (बुधवार): शासकीय एवं विधायी कार्य।

19 नवंबर (वीरवार): शासकीय कार्य के साथ-साथ गैर-सरकारी सदस्य कार्य

20 नवंबर (शुक्रवार) व 21 नवंबर (शनिवार): शासकीय एवं विधायी कार्य।