हिमाचल में सेना के दो वाहन दुर्घटनाग्रस्त, चीन सीमा से सटे किन्नौर के नाको में हुआ हादसा; 2 जवानों की हालत गंभीर

समर नेगी, रिकांगपिओ। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में चीन सीमा से सटे क्षेत्र में सेना के दो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। किन्नौर के नाको क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ। गाड़ी के पलटने से दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सेना की गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बाद चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और आगे चल रही गाड़ी को टक्कर मारने के बाद दोनों वाहन सड़क पर पलट गए।

सामने चल रही गाड़ी भी टक्कर के बाद पलटी बताया जा रहा है कि सेना की गाड़ी के पलटने के दौरान आगे चल रही एक अन्य गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे वह भी सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

सेना के दो जवानों समेत अन्य लोग भी घायल हादसे में सेना के दो जवानों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है, जबकि अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों और संबंधित टीमों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल जवानों का चिकित्सकीय उपचार किया जा रहा है।