बिलासपुर में पहाड़ी दरकने से जेसीबी मशीन ऑपरेटर और हेल्पर मलबे में दबे, एक की मौत व दूसरे की हालत गंभीर

संवाद सहयोगी, भराड़ी (बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को चंबा के भरमौर के बाद बिलासपुर में भराड़ी के अंतर्गत लदरौर बाजार में भारी भूस्खलन हुआ है। यहां जमीन की खोदाई में लगी एक जेसीबी मशीन पर अचानक ऊपर से भारी-भरकम मिट्टी का ल्हासा (भूस्खलन) गिर गया। हादसे में जेसीबी ऑपरेटर और हेल्पर दोनों मलबे में दब गए। इस घटना में 20 वर्षीय हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल है।

तुरंत बचाव को दौड़े लोग जानकारी के अनुसार, लदरौर बाजार में जेसीबी से खोदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से मिट्टी और चट्टानों का मलबा मशीन पर आ गिरा। हादसा होते ही बाजार में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय दुकानदारों, वाहन चालकों और राहगीरों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया।