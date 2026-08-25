हिमाचल के भरमौर में दरका पहाड़, सड़क का मिट गया नामोनिशान; वीडियो देख कांप जाएगी रूह

जागरण टीम, भरमौर (चंबा)। हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा के भरमौर क्षेत्र में एक पहाड़ दरक गया। भूस्खलन का भयावह वीडियो भी सामने आया है। मंगलवार सुबह हुए भारी भूस्खलन और जमीन धंसने के कारण कोड़ला-उरेई सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क के बड़े हिस्से में अचानक हुए भू-धंसाव और भूस्खलन से मार्ग की स्थिति बेहद खराब हो गई है। इस कारण इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है।



भूस्खलन के कारण सड़क को इतना नुकसान पहुंचा है कि पैदल आवाजाही भी मुश्किल है। इससे स्थानीय लोगों और उरेई की ओर आने-जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई वाहन चपेट में नहीं आया।

4 पंचायतों का संपर्क कटा जानकारी के अनुसार, कोड़ला से उरेई को जोड़ने वाला यह मार्ग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संपर्क सड़क है। सुबह के समय हुए भारी भू-धंसाव के बाद मार्ग पर यातायात पूरी तरह रुक गया। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन की चुनौती बढ़ गई है। क्षेत्र की 4 पंचायतों का संपर्क कट गया है।