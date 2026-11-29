राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में किसानों और बागबानों को उपज बेचने के लिए अब पहले से बेहतर बाजार सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश सरकार ने 166 करोड़ रुपये के निवेश से कृषि विपणन अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

प्रदेश में कृषि उपज मंडियों का नेटवर्क बढ़कर 89 हो गया है। वहीं, नई मंडियों के निर्माण, आधुनिक भंडारण केंद्रों और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से कृषि विपणन व्यवस्था को नया स्वरूप देने की तैयारी है। शिमला के पराला में 67 करोड़ रुपये की लागत से 5600 टन क्षमता का नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण केंद्र बनकर तैयार हो चुका है। मंडी के जड़ोल और सोलन के परवाणू में भी 30-30 करोड़ रुपये से सीए स्टोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे फल-सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और बाजार में बेहतर दाम मिलने के समय तक बिक्री टालने का विकल्प मिलेगा।

मौजूदा मंडियों के आधुनिकीकरण पर 22.60 करोड़ और कृषि विपणन बोर्ड व मंडी समितियों के डिजिटलीकरण पर 7.43 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इससे मंडियों में पारदर्शिता और कामकाज की गति बढ़ाने का लक्ष्य है। मंडियों तक किसानों की पहुंच बढ़ाने के लिए हमीरपुर में 10 करोड़ रुपये से ग्रीन मंडी विकसित की जा रही है।

इसके अलावा बिलासपुर के निहाल, कांगड़ा के टांडा, चंबा के पांगी, लाहुल के करगा और शिमला के डकोलड़ में करीब 39 करोड़ रुपये से नई मंडियां बनाई जा रही हैं। प्रदेश की 10 कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से संचालित 89 मंडियों में वर्ष 2025-26 के दौरान 33 लाख क्विंटल फल, 19 लाख क्विंटल सब्जियां और 2.41 लाख क्विंटल खाद्यान्न का विपणन हुआ।