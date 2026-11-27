राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना के तहत बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले कुक-कम-हेल्परों को स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बड़ी राहत दी है। निदेशालय ने इनके मानदेय भुगतान की व्यवस्था में अहम बदलाव करते हुए पुरानी प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया है।

ताजा फैसले के अनुसार, अब इन कर्मचारियों को 55 हजार रुपये का सालाना मानदेय 12 महीनों के बजाय पहले की तरह 10 शैक्षणिक महीनों में ही दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद प्रत्येक कुक-कम-हेल्पर को प्रति माह 5,500 रुपये मानदेय के रूप में प्राप्त होंगे।

स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से 27 नवंबर को प्रदेश के सभी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (बीईईओ) को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 24 सितंबर 2026 को जारी उन पुराने निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है, जिनमें सालाना स्वीकृत 55 हजार रुपये की राशि को 10 के स्थान पर 12 समान मासिक किस्तों में बांटकर देने का प्रविधान किया गया था। 12 किस्तों में भुगतान होने के कारण कर्मियों को हर महीने कम राशि मिल रही थी, जिसे लेकर कर्मचारियों में रोष था।

यूनियन की मांगों पर विभाग ने लिया फैसला शिक्षा निदेशालय ने अपने ताजा आदेश में स्पष्ट किया है कि कुक-कम-हेल्परों की ओर से लगातार प्राप्त हो रही मांगों को ध्यान में रखते हुए पूर्व की भुगतान व्यवस्था को फिर से लागू किया जा रहा है। अब उन्हें 55 हजार रुपये का वार्षिक मानदेय 10 शैक्षणिक महीनों के दौरान ही जारी किया जाएगा।