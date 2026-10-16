हिमाचल में 100% दिव्यांगों की पेंशन 1700 से बढ़कर हुई 3000, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, अब हिमाचल में 100 प्रतिशत दिव्यांगों का राहत भत्ता 1700 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।

राहत भत्ते में बढ़ोतरी दिव्यांग लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाएगी।

अप्रैल 2026 से लागू होगी ये स्कीम सामाजाकि सुरक्षा की बढ़ी हुई पेंशन की यह दरें पहली अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इससे छह हजार से अधिक दिव्यांगों को को लाभ होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगने के बाद अब सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 में संशोधन करते हुए सरकार ने दिव्यांग राहत भत्ते की दरों में भारी बदलाव किया है।