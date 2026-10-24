'हिमाचल में भाजपा के 16 विधायक हारेंगे चुनाव', CM सुक्खू का दावा, बोले- हर गुट का अपना नेता

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। सीएम सुक्खू ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उसके 16 मौजूदा विधायकों को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे जो आरोप लगाए, अंतिम फैसला जनता को करना है। सरकार का अभी 13 महीने का कार्यकाल शेष है। सरकार हर वर्ग का विकास कर रही है।

हर गुट का अपना नेता सुक्खू ने प्रदेश भाजपा की मौजूदा स्थिति पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी पांच गुटों में बंटी हुई है। एक गुट के विधायक दूसरे गुट में न चले जाएं, इसे रोकने के लिए तरह-तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हर गुट का अपना नेता है और एक गुट तो नेता प्रतिपक्ष को ही हटाना चाहता है।