'यह मेरा घर नहीं..., 15-20 साल बाद दूसरा CM भी यहां बैठेगा', सुक्खू का नए कार्यालय के उद्घाटन के बाद BJP पर निशाना

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला में अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। दो साल के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सुक्खू अब सचिवालय के नए कार्यालय से सरकार चलाएंगे। पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने नए कार्यालय का उद्घाटन किया और वहीं से नियमित प्रशासनिक कामकाज शुरू किया।



सीएम ने विपक्ष के फिजूलखर्ची के बयान पर कहा कि यह मेरा घर नहीं हैं, 15 से 20 साल बाद विपक्ष का मुख्यमंत्री भी यहां बैठेगा। यह संस्थान का कार्यालय है। कई बार यह कहा जाता था कि डीसी कार्यालय भी सीएमओ से अच्छे हैं। पुराने कार्यालय में ज्यादा लोगों के बैठने के लिए भी जगह नहीं थी।

अलर्जली फेस-टू की खासियत छह मंजिला नए भवन को अलर्जली फेस-टू का नाम दिया गया है। 15 कमरे बने हैं, यह कार्यालय 20 करोड़ की लागत से बना है। इससे सचिवालय में जगह की किल्लत खत्म होगी और पार्किंग की समस्या भी कम होगी। यहां 40 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। ऐसे में सड़क पर जाम लगने की परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा।