हिमाचल की कबड्डी खिलाड़ी पुष्पा, भावना और ज्योति को 1-1 करोड़ व सरकारी नौकरी; CM सुक्खू ने किया एलान

जागरण टीम, शिमला। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल विजेता टीम का हिस्सा रहीं हिमाचल प्रदेश की कबड्डी खिलाड़ियों को सीएम सुक्खू ने एक-एक करोड़ रुपये देने का एलान किया है। मुख्यमंत्री ने साथ ही हिमाचल पुलिस में इंस्पेक्टर रैंक की नौकरी देने की भी घोषणा की है। भावना ठाकुर, पुष्पा राणा और ज्योति को एक-एक करोड़ रुपये व नौकरी दी जाएगी।

रितू नेगी पर सरकार बाद में फैसला लेगी। रितु नेगी की हरियाणा में शादी हो गई है व उन्हें वहां की सरकार से पुरस्कार मिल रहा है। एक करोड़ और डीएसपी रैंक मांगा भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा सहित प्रदेश की खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर 33 लाख रुपये की घोषित इनामी राशि बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने और डीएसपी रैंक की नौकरी देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया।

रेणुका ठाकुर के लिए भी एलान बताया जा रहा है कि सीएम सुक्खू ने रेणुका ठाकुर के लिए भी घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहीं रेणुका ठाकुर को भी सरकार एक करोड़ रुपये का पुरस्कार देगी। पहले जताई थी नाराजगी पहले सरकार ने कबड्डी प्लेयर्स को 33-33 लाख रुपये देने की घोषणा की थी, जिस पर कप्तान पुष्पा राणा व अन्य खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने सरकार से गोल्ड मेडल जीतने पर कम से कम एक-एक करोड़ रुपये देने की मांग की थी। सोमवार को शिमला में सीएम सुक्खू से मुलाकात के बाद उन्होंने यह एलान किया।