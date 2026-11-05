भरमौर को CM सुक्खू की बड़ी सौगात, 175 करोड़ की 26 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास

संवाद सहयोगी, मैहला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लिल्ह कोठी में 175 करोड़ रुपये की लागत वाली 26 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कर जनता को समर्पित किए। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के युवाओं को घर-द्वार पर उच्च शिक्षा की आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिल्ह कोठी में 14.46 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित राजकीय आदर्श महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया।

इसके अतिरिक्त 10.64 करोड़ रुपये से अपग्रेड हुई भरमौर-बड़ग्राम वाया गागला से लूणी सड़क तथा 9.65 करोड़ रुपये से सिरड़ी-सुपा सड़क के उन्नयन कार्य का उद्घाटन किया। समारोह में लोक निर्माण विभाग मंडल होली में 83 लाख रुपये की लागत से निर्मित सार्वजनिक पार्किंग व शापिंग कांप्लेक्स, किलोड़-कुनेड़ मार्ग पर बटोटू नाले पर 2.41 करोड़ रुपये से बने पुल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैहला में 33 लाख रुपये के चार नए कमरों तथा 16 लाख की लागत से निर्मित आयुर्वेदिक औषधालय बेलज का लोकार्पण भी किया गया।

17 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण कार्यों की नींव रखी मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी में 5.64 करोड़ की लागत से बनने वाले 30 बिस्तरों की क्षमता वाले अत्याधुनिक अस्पताल भवन की आधारशिला रखी। इसके साथ ही प्रशासनिक कार्यों की सुगमता के लिए ₹50 लाख की लागत से बनने वाले उप तहसील धरवाला के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया गया। क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने 17 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण कार्यों की नींव रखी।