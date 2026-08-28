हिमाचल में सेब के बगीचे में काम कर रहे व्यक्ति पर भालू ने किया हमला, इलाके में दहशत

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर। रामपुर उपमंडल के सराहन वन परिक्षेत्र के तहत भगावट बीट में सेब के बगीचे की देखभाल कर रहे एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में व्यक्ति घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार थड़ा गांव निवासी सुभाष चंद्र पुत्र दौलत राम अपने सेब के बगीचे में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उन्हें चोटें आईं। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए तत्काल सराहन अस्पताल पहुंचाया गया।