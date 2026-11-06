'CM अंकल ने वादा पूरा किया...', बेटी के आंसुओं का 24 घंटे में असर; हिमाचल में 700 km दूर तैनात मां का घर के पास तबादला

अनिल ठाकुर, शिमला। बेटी के आंसू 700 किलोमीटर दूर से मां को घर के पास ले आए। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के सामने बच्ची की भावुक गुहार के अगले ही दिन वीरवार को उसकी मां के तबादले का आदेश जारी हो गया।

चंबा जिला के देहग्रां में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान बुधवार को तीसा की राजकीय प्राथमिक पाठशाला सत्यास में पांचवीं कक्षा की छात्रा वंशिका मुख्यमंत्री से लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़ी थी। दो साल से मां से दूर रहने की पीड़ा आंसुओं के रूप में छलक पड़ी। उसकी एक ही गुहार थी कि मां बहुत दूर नौकरी करती हैं, जिन्हें घर के पास तैनात करवा दीजिए ताकि वह उनके साथ रह सके। मुख्यमंत्री ने बच्ची को उसकी मां को घर के निकट तैनात करने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया था। दैनिक जागरण ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

मुख्यमंत्री के आश्वासन के करीब 24 घंटे के भीतर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पांच प्रतिशत स्थानांतरण नीति के तहत जेबीटी शिक्षिका नरो देवी के अंतर जिला तबादला आदेश जारी कर दिए। वह शिमला जिले के शिक्षा खंड नेरवा की राजकीय प्राथमिक पाठशाला सोवल में तैनात थीं। उन्हें चंबा जिले के शिक्षा खंड तीसा की राजकीय प्राथमिक पाठशाला चंडरू में तैनाती दी गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि तबादला स्थानांतरण प्रतिबंध में छूट देकर किया गया है। वंशिका के पिता गिरीश कुमार किसान हैं। वंशिका और्र उसका भाई पिता के साथ गांव में रहते हैं। वंशिका ने मुख्यमंत्री को बताया था कि वह जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहती है और आइपीएस अधिकारी बनना उसका सपना है।

वंशिका बोली, मुख्यमंत्री अंकल ने वादा पूरा किया मां के तबादले के आदेश जारी होने पर वंशिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मां-बेटी और पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। वंशिका ने कहा कि मां मेरे पास आ गईं, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा।