हिमाचल विधानसभा चुनाव लड़ने के दावे पर अनुराग ठाकुर की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा- यह न पार्टी हित में और न मेरे

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की भ्रामक पोस्टों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा है कि भाजपा में पद नहीं कार्यकर्ता का भाव सबसे महत्वपूर्ण है और मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत विजन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्पित हूं।



भाजपा के सिपाही के रूप में कार्यकर्ताओं से देश और प्रदेश के हित में कार्य करें ऐसी अपेक्षा रहती है, मगर यह देखना दुखद है कि कई लोग इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने व अनर्गल खबर चलाने का काम कर रहे हैं।

ऐसे लोगों से निवेदन है कि पार्टी लाइन का अनुसरण करते हुए अनुशासन में रहें और व्यक्तिगत रूप से मुझे लेकर इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने व अनर्गल खबर चलाने से बचें, क्योंकि यह न पार्टी के हित में है और न ही मेरे हित में है।

जनता ने 5वीं बार लोकसभा भेजा उन्होंने कहा कि वह भाजपा कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करने में भरोसा रखता हैं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने लगातार 5 बार भारी विश्वास के साथ लोकसभा में अपनी आवाज बनाकर भेजकर कृतार्थ किया है।