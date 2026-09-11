हिमाचल में तीन एचपीपीएस अधिकारियों का तबादला, पढ़ें किसे कहां मिली नई तैनाती

जागरण संवाददाता, शिमला। प्रदेश सरकार ने तीन एचपीपीएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने 10 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए इन अधिकारियों की नई तैनाती तत्काल प्रभाव से जनहित में की है।

संजीव कुमार को बद्दी भेजा एचपीपीएस 2010 बैच के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार-द्वितीय, जो वर्तमान में ऊना जिला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर हैं और उनका तबादला राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चंबा में किया गया था, अब उन्हें पुलिस जिला बद्दी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।