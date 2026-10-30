हिमाचल के 20 युवा बनेंगे प्रकृति के प्रहरी, ईको टूरिज्म में भी रोजगार की राह

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर को संजोने के साथ युवा अब ईको टूरिज्म के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की राह भी तलाश सकेंगे। हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (हिमकॉस्टे) ने शोगी स्थित सीएसएलसी-विज्ञान संग्रहालय में 20 युवाओं को नेचर कंजर्वेटर-कम-ईको टूरिज्म गाइड का विशेष प्रशिक्षण दिया है। नौ सितंबर से 30 अक्टूबर तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हुआ।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (जीएसडीपी) पहल के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के समापन समारोह की अध्यक्षता संयुक्त सदस्य सचिव डा.सुरेश अत्री ने की।

उन्होंने प्रशिक्षुओं से प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान और कौशल का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन तथा टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने में करने का आह्वान किया। प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के लिए तैयार प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को जैव विविधता के महत्व, वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन गतिविधियों की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रकृति संरक्षण से जुड़े व्यावहारिक कौशल प्रदान कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है।