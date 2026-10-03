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नेवी में नाविक भर्ती हुए मंडी के देवेंद्र बने सब लेफ्टिनेंट, दादा और पिता भी कर चुके देश सेवा; भाई एयरफोर्स में

By Mukesh Kumar Edited By: Rajesh Sharma
Published: Sat, 03 Oct 2026 04:57 PM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2026 05:28 PM (IST)

मंडी जिले के जोगेंद्रनगर उपमंडल के दारट बगला गांव के देवेंद्र सिंह भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बन गए हैं। ...और पढ़ें

देवेंद्र सिंह नेवी में सब लेफ्टिनेंट बने हैं।

देवेंद्र सिंह नेवी में सब लेफ्टिनेंट बने हैं।

HighLights

  1. मंडी के देवेंद्र सिंह भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बने।

  2. दादा स्वतंत्रता सेनानी, पिता व भाई भी सेना में सेवारत।

  3. जोगेंद्रनगर के दारट बगला गांव में खुशी का माहौल।

संवाद सहयोगी, जोगेंद्रनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के देवेंद्र सिंह नेवी में सब लेफ्टिनेंट बने हैं। देवेंद्र सिंह वर्ष 2012 में इंडियन नेवी में भर्ती हुए थे। अब एक अक्टूबर को इंडियन नेवी में कमीशन प्राप्त कर सब लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से गांव, क्षेत्र और जिले में खुशी की लहर है। वह जोगेंद्रनगर उपमंडल के दारट बगला गांव के निवासी हैं। 

परिवार की तीसरी पीढ़ी सेना में

देवेंद्र सिंह अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, जो सेना में सेवाएं दे रहे हैं। उनके दादा स्वर्गीय हरि सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे और इंडियन ग्रेनेडियर्स का हिस्सा रहे थे। उनके पिता ऑनरेरी रिसालदार मेजर बलवीर सिंह 76 आर्म्ड रेजिमेंट में सेवाएं दे चुके हैं। 

बड़े भाई एयरफोर्स में 

देवेंद्र सिंह के बड़े भाई भी इंडियन एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। देवेंद्र सिंह की माता गृहिणी हैं। उनकी 94 वर्षीय दादी पार्वती देवी भी पोते की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं।

सरकारी स्कूल से की पढ़ाई

देवेंद्र सिंह ने पहली से पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई राजकीय प्राथमिक पाठशाला जगेहड़, छठी से आठवीं तक राजकीय माध्यमिक पाठशाला दारट, नौवीं से दसवीं तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिकरू और जमा दो तक की पढ़ाई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगेंद्रनगर से पूरी की।

उनकी धर्मपत्नी भी केंद्र सरकार की कर्मचारी हैं और ईएसआईसी विभाग में सीनियर असिस्टेंट के पद पर सेवाएं दे रही हैं।

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