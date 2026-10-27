मंडी-पठानकोट फोरलेन: नारला से बिजणी के बीच मरम्मत कार्य शुरू, NHAI ने 19 KM हिस्से में 14 कैमरे लगाए

संवाद सहयोगी, पद्धर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश में मंडी-पठानकोट फोरलेन पर नारला-बिजणी सुपर हाईवे पर सुगम और सुरक्षित सफर का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। मार्ग के अलग-अलग हिस्सों में सड़क धंसने और निर्माण संबंधी खामियां सामने आने के बाद मैगल पुल के मध्य हिस्से में भी मरम्मत शुरू की गई है। महेड के पास क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त करने का काम भी जारी है। इससे वाहन चालकों को फिलहाल निर्बाध आवाजाही नहीं मिल पा रही है।



नारला, साहल और द्रंग के बाद मैगल पुल में मरम्मत की स्थिति आने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी पुल के मध्य हिस्से की मरम्मत कर रही है।

निर्माण गुणवत्ता की जांच जरूरी स्थानीय लोगों का कहना है कि जगह-जगह सड़क धंसने और पुलों में खामियां मिलने से निर्माण गुणवत्ता की जांच जरूरी हो गई है। उनका कहना है कि हाईवे बेहतर और सुरक्षित आवाजाही के लिए बनाया गया था, लेकिन बार-बार मरम्मत की जरूरत इस उद्देश्य पर सवाल खड़े करती है।