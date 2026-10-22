मंडी के सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़, विभाग ने सस्पेंड किया टीचर; डेपुटेशन पर आए शिक्षक ने खोले राज

सहयोगी, पद्धर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक पर कार्रवाई की गई है। विभाग ने शिक्षक को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। जिला मंडी में उपमंडल पद्धर के एक प्राथमिक विद्यालय में तैनात जेबीटी को छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार और अनुचित व्यवहार के आरोप हैं। पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 10 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

डेपुटेशन पर आए शिक्षक को बताई आपबीती गत सप्ताह शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए शिक्षक विद्यालय से बाहर गया था। इस दौरान कुछ छात्राओं ने प्रतिनियुक्ति पर आए दूसरे शिक्षक को अपनी बात बताई थी। इसके बाद अभिभावकों ने चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत की थी। हेल्पलाइन टीम ने विद्यालय पहुंचकर छात्राओं और अभिभावकों के बयान दर्ज किए थे।

जांच में आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई शिक्षक पर छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार करने और उनके निजी अंगों को छूने के आरोप हैं। जांच में आरोप सही पाए जाने पर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मंडी ने निलंबन आदेश जारी किए हैं।