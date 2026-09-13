हरियाणा के एक ही नंबर की दो गाड़ियां होने पर हिमाचल पुलिस ने कंपनी से मांगा रिकॉर्ड, मंडी में कब्जे में लिया वाहन

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में टाटा व हिसार में डस्टर गाड़ी में लगे एक ही नंबर की परतें पुलिस ने खंगालनी आरंभ कर दी हैं। मंडी में पकड़ी गई गाड़ी के दस्तावेज संबंधित व्यक्ति द्वारा उपलब्ध न करवाने के कारण पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही टाटा कंपनी से भी इस गाड़ी के बारे में रिकॉर्ड मांगा गया है, ताकि गाड़ी कहां खरीदी गई और कैसे हिसार का नंबर इस गाड़ी पर लगा, इसकी जांच हो सके।

पंजाब के डीलर से खरीदने की बात आई सामने पुलिस जांच कर रही है कि इस गाड़ी पर लगा नंबर एचआर-26 बीवाई 5790 हिसार का क्यों था? हालांकि आरंभिक जांच में यह बात सामने आई कि यह गाड़ी पंजाब के किसी डीलर के जरिए संबंधित व्यक्ति ने खरीदी थी।



साथ ही इसे वह लंबे समय से चला रहा था, लेकिन गाड़ी के कागजात न होने पर अब इसके चोरी की गाड़ी होने की संभावना पर भी पुलिस जांच आगे बढ़ाएगी।