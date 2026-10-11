मंडी में घास काटने के विवाद में रिटायर्ड PWD कर्मचारी की मौत, परिवार का आरोप- पत्थर मारकर ले ली जान
मंडी में घास काटने को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार ...और पढ़ें
HighLights
मंडी में घास काटने को लेकर हुआ पारिवारिक विवाद।
सेवानिवृत्त बुजुर्ग शेर सिंह की संदिग्ध हालात में मौत।
परिवार ने भतीजे व अन्य पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया।
जागरण टीम, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में परिवार में विवाद के बाद एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। द्रंग विधानसभा क्षेत्र की पंचायत टांडू के चौहट्टा गांव में यह मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घास काटने को लेकर विवाद हो गया। परिवार का आरोप है कि निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त शेर सिंह पर भतीजे व अन्य लोगों ने पत्थर बरसा दिए, जिससे उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शरीर पर कोई चोट के निशान नजर नहीं आए हैं। पुलिस हृदयाघात होने की भी आशंका जता रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी।
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