मंडी में घास काटने के विवाद में रिटायर्ड PWD कर्मचारी की मौत, परिवार का आरोप- पत्थर मारकर ले ली जान

जागरण टीम, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में परिवार में विवाद के बाद एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। द्रंग विधानसभा क्षेत्र की पंचायत टांडू के चौहट्टा गांव में यह मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घास काटने को लेकर विवाद हो गया। परिवार का आरोप है कि निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त शेर सिंह पर भतीजे व अन्य लोगों ने पत्थर बरसा दिए, जिससे उनकी मौत हो गई।