गरीब किसानों को मिले 5 बीघा जमीन, स्मार्ट मीटर का हो निजीकरण; किसान सभा ने उठाई मांग

संवाद सहयाेगी, मंडी। सौली खड्ड में आयोजित किसान सभा मंडी जिला के 17वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पूर्व विधायक एवं राज्य महासचिव राकेश सिंघा ने केंद्र और राज्य सरकार की किसान-बागवान विरोधी नीतियों पर सवाल उठाए।

इस दौरान वक्ताओं ने मांग उठाई कि प्रदेश के गरीब किसानों को पांच बीघा जमीन उपलब्ध कराई जाए और उनके कब्जे वाली भूमि उनके नाम दर्ज हो। साथ ही फोरलेन, राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित जमीनों का उचित मुआवजा देने, इन प्रोजेक्टों में स्थानीय युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने और आवारा पशुओं व जंगली जानवरों की समस्या के समाधान के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की।