हिमाचल: कॉलेज के वाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए छात्रा के आपत्तिजनक वीडियो, रात 2 बजे फोन कर धमकाया

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुंदरनगर क्षेत्र में एक युवती के आपत्तिजनक वीडियो कथित तौर पर उसकी सहमति के बिना कॉलेज के इंटरनेट मीडिया समूहों में प्रसारित कर दिए। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस थाना सुंदरनगर में मामला दर्ज किया गया है।



शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उन्हें अपनी बेटी के मोबाइल फोन पर उसके आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित होने की जानकारी मिली। आरोप है कि सुंदरनगर क्षेत्र के एक युवक ने युवती की सहमति के बिना ये वीडियो कॉलेज समूहों में साझा किए।

युवती को दी धमकी पिता ने यह भी आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर की रात करीब दो बजे युवक के चचेरे भाई ने युवती को इस बारे में किसी को बताने या पुलिस में शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।