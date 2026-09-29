बैंक से लोन लेकर भुगतान न करने पर मंडी कोर्ट ने लिया संज्ञान, दो मामलों में 12.40% ब्याज के साथ रिकवरी का आदेश

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी के अंतर्गत कमर्शियल कोर्ट दो की न्यायाधीश ने बैंक ऋण न चुकाने से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। अदालत ने दोनों मामलों में बैंकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुल 13.50 लाख रुपये से अधिक की राशि वसूलने के आदेश दिए हैं।



पहला मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गांधी चौक, मंडी और मैसर्स विशाल कुमार ठेकेदार के बीच था।

7 लाख की कैश क्रेडिट लिमिट की थी मंजूर बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (तरुण) के तहत ठेकेदारी व्यवसाय के लिए सात लाख रुपये की कैश-क्रेडिट लिमिट मंजूर की थी। प्रतिवादियों द्वारा ऋण राशि और ब्याज नियमित रूप से न चुकाने पर बैंक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।



सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों के अदालत में पेश न होने पर उन्हें एकतरफा करार दिया गया। अदालत ने बैंक के साक्ष्यों को सही पाते हुए 7,63,604 रुपये की राशि 12.40 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर सहित वसूलने का आदेश दिया है।