हिमाचल: 'PWD सर्किट हाउस कुर्क करें', मंडी कोर्ट ने सुनाया फैसला; 3 दिन में लाभ जारी न करने पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही पर सीनियर सिविल जज असलम बेग की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह कर्मचारी वीरेन्द्र कुमार के पक्ष में जारी अवार्ड की डिक्री राशि तीन दिन के भीतर ब्याज सहित अदा करें। यदि 17 अक्टूबर तक भुगतान नहीं किया जाता है तो 27 अक्टूबर को मंडी के टारना रोड स्थित विभाग के सर्किट हाउस को कुर्क कर लिया जाएगा।



अदालत ने सिविल नाजिर को आदेश दिए हैं कि वे सर्किट हाउस की कुर्की की कार्रवाई के लिए सभी आवश्यक सामान और सामग्री उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न न हो।



अदालत ने यह भी निर्देशित किया है कि कुर्की की प्रक्रिया 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे के बाद, यानी सर्किट हाउस में मेहमानों के चेक-इन और चेक-आउट के समय के पश्चात ही शुरू की जाए।

विभाग के खिलाफ लेबर कोर्ट गया था कर्मी यह पूरा प्रकरण लोनिवि कर्मी वीरेंद्र कुमार से जुड़ा है, जिन्होंने विभाग के निर्णयों को लेबर कोर्ट में चुनौती दी थी। लेबर कोर्ट ने सात सितंबर, 2022 को वीरेंद्र कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें 3,29,222 रुपये बतौर हर्जाना, 34 महीने के वेतन और ब्याज के रूप में देने का अवार्ड पारित किया था। इस अवार्ड को लागू करवाने के लिए वीरेंद्र कुमार ने अपने अधिवक्ता बीसी शर्मा के माध्यम से अदालत में इजराय याचिका दायर की थी।