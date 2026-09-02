मंडी में सड़क से नदी में जा गिरी कार, बैंक मैनेजर की मौत; पानी में सीट बेल्ट न खुलने से नहीं निकल पाया बाहर

जागरण टीम, मंडी। हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी के पुलघराट के पास एक गाड़ी सीधे सुकेती खड्ड में जा गिरी। हादसे में कार चालक बैंक मैनेजर 39 वर्षीय मनीष भाटिया पुत्र संतराम भाटिया निवासी सन्यार्ड, तहसील व जिला मंडी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर मनीष अपनी कार एचपी 33 एफ 9944 में नेरचौक की ओर जा रहे थे कि पुलघराट के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सीधी 200 मीटर खाई में पलटे खाकर सीधी सुकेती खड्ड में जा गिरी।

सीट बेल्ट न खुलने से नहीं निकल पाया बाहर बताया जा रहा है कि सीट बेल्ट न खुलने के कारण घायल मनीष गाड़ी में ही फंस गया और नदी के पानी में डूब गया। जब तक लोगों ने उसे निकाला तो वह सांस नहीं ले पा रहा था मौके पर ही उसे गाड़ी निकालकर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।