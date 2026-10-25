किसान के दो बेटों की एक साथ लगी सरकारी नौकरी, हिमाचल शिक्षा विभाग में शिक्षक हुए तैनात

संवाद सहयोगी, (मंडी)। हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी के किसान माता-पिता के दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लगी है। उपमंडल की बागाचोगी उपतहसील के जैशला पंचायत स्थित सोवली गांव के दो सगे भाइयों का टीजीटी आर्ट्स पद पर चयन हुआ है। उनकी सफलता से परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। गांव निवासी डोले राम और लीलावती के बेटे गिरिराज और दुनी चंद सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं।

माता-पिता ने मजदूरी कर पढ़ाए बेटे दोनों भाइयों ने विपरीत परिस्थतियों के बीच पढ़ाई जारी रखी। परिवार की आजीविका के लिए उनके माता-पिता खेतों में मेहनत करते और मजदूरी कर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। कुछ साल पहले पिता डोले राम का निधन हो गया, जिससे परिवार की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ गईं।