LPU हिंसा मामले में पंजाब पुलिस ने हिमाचल के मंडी से पकड़ा नाबालिग छात्र, प्लेन पर चढ़कर मचाया था हुड़दंग

जागरण संवाददाता, मंडी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) जालंधर में हुई हिंसा और हंगामे के मामले में पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक नाबालिग आरोपित को पकड़ा है। आरोपित के पिता मंडी में एक सरकारी कार्यालय में सेवारत हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

जहाज पर चढ़कर मचाया था हुड़दंग गत दिनों एलपीयू परिसर में हुए उग्र प्रदर्शन के दौरान इस नाबालिग पर कॉलेज परिसर में रखे एक डेमो (प्रदर्शनी) जहाज पर चढ़कर हुड़दंग मचाने और व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप है। पंजाब पुलिस ने गुप्ता सूचना के बाद हिरासत में लिया पंजाब पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर मंडी पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपित को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि आरोपित यूनिवर्सिटी में हुड़दंग में शामिल था और बाद में मंडी स्थित अपने घर आ गया था।