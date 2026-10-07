कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर जरा संभलकर, हणोगी टनल के अंदर जा घुसा तेंदुआ; कार सवार ने बनाया वीडियो

विशाल वर्मा, पंडोह (मंडी)। कीतरपुर-मनाली फोरलेन पर जरा संभलकर सफर करें। मंडी जिला में हणोगी टनल के अंदर मंगलवार रात को एक तेंदुआ घुस गया। यहां से गुजर रहे एक कार चालक ने तेंदुए का वीडियो बनाया, जो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में कार चालक दिखा रहा है कि एक तेंदुआ टनल के अंदर है और वह कार को देखकर रेलिंग की तरफ छलांग लगाकर आगे चला जाता है। यह घटना मंगलवार रात करीब 11.30 की बताई जा रही है।

वन विभाग की टीम कर रही जांच घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। वन विभाग की टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि टनल के अंदर दिखाई दिया जानवर वास्तव में तेंदुआ ही है या कोई अन्य जंगली जीव।