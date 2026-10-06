कांगड़ा में ट्रेनिंग पूरी कर छुट्टी आए फौजी की सड़क हादसे में मौत, 21 वर्षीय अमन माता-पिता का था इकलौता सहारा

संवाद सूत्र, राजा का तालाब (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में सड़क हादसे में एक 21 वर्षीय फौजी की मौत हो गई। पुलिस थाना फतेहपुर के तहत पंचायत भाटियां के गांव दरोट निवासी करीब अग्निवीर सेना के जवान अमन पुत्र दीपक की रैहन क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान चली गई। अमन सेना की 10 जैक यूनिट में तैनात थे और इन दिनों अपनी ट्रेनिंग पूरी करके पहली बार छुट्टी लेकर घर आए थे।



घर लौटने के कुछ ही दिन बाद हुए हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। हादसे में अमन के साथ बाइक पर सवार उसके दो दोस्त भी घायल हुए हैं।

रात को दोस्तों के साथ आ रहा था फतेहपुर जानकारी के अनुसार अमन बीती रात अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर रैहन से फतेहपुर की ओर आ रहा था। इसी दौरान रैहन क्षेत्र में अचानक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि बाइक सवार तीनों युवक घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए रैहन अस्पताल पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद अमन को मृत घोषित कर दिया।

हादसे की वजह खंगाल रही पुलिस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस थाना रैहन की टीम थाना प्रभारी सुनील कुमार की अगुवाई में मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या रहा, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है।

एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई है, जबकि दो अन्य युवक घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। माता-पिता का इकलौता सहारा था अमन अमन की मौत से गांव दरोट और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि अमन अपने माता-पिता का इकलौता सहारा था। सेना में अग्निवीर के रूप में देश की सेवा कर रहा अमन छुट्टी लेकर पहली बार घर आया था। परिवार के लिए बेटे का घर लौटना खुशियों का अवसर था, लेकिन कुछ ही दिनों में यह खुशी गहरे दुख में बदल गई।