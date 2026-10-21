हिमाचल में लेह रेललाइन और हाईवे की अलाइनमेंट में टकराव, मनाली में 19 रेलवे क्रॉसिंग प्वाइंट बने अड़चन

जागरण संवाददाता, मंडी। बिलासपुर मनाली लेह के बीच प्रस्तावित रणनीतिक रेललाइन मनाली के बायें तट पर बनने वाले दोलेन मार्ग के निर्माण में तकनीकी अड़चन बन गई है। नग्गर से प्रीणी के बीच रेलवे लाइन और प्रस्तावित सड़क की अलाइनमेंट कई जगह एक-दूसरे से टकरा रही है। इस हिस्से में करीब 19 रेलवे क्रॉसिंग प्वाइंट आ रहे हैं, जबकि प्रीणी में प्रस्तावित सुरंग की योजना भी अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है। कहीं दोनों मार्ग समानांतर हैं तो कहीं एक-दूसरे के ऊपर-नीचे आ रहे हैं।

रेलवे और एनएचएआई की उच्चस्तरीय बैठकें इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) और रेलवे अधिकारियों के बीच दो दौर की उच्चस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। एनएचएआइ ने सड़क की योजना तैयार करने के लिए रेलवे से उसकी अंतिम अलाइनमेंट साझा करने का आग्रह किया था।

एनएचएआई का प्रोजेक्ट रुका हालांकि, रेलवे ने परियोजना की सामरिक और राष्ट्रहित से जुड़ी संवेदनशीलता का हवाला देते हुए शुरुआती चरण में यह जानकारी देने में असमर्थता जताई थी। इसके चलते एनएचएआइ अपने दोलेन मार्ग की विस्तृत योजना को अंतिम रूप नहीं दे पा रहा है।

फोरलेन बनाना संभव नहीं अब दोनों विभागों के केंद्रीय मंत्रालयों के स्तर पर होने वाली संयुक्त बैठक से समाधान की उम्मीद है। गतिरोध जारी रहने से मनाली के लोगों को बायें तट के नए मार्ग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल उन्हें दायें तट के मार्ग पर निर्भर रहना होगा। इस ओर पर्याप्त भूमि न होने से फोरलेन बनाना संभव नहीं है।