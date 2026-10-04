कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर लिमिट से ज्यादा स्पीड बढ़ाई तो कटेगा गाड़ी का चालान, DSP ने दूर किया ड्राइवर्स का भ्रम

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। कीरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर तय लिमिट से ज्यादा स्पीड बढ़ाई तो चालान कटेगा। फोरलेन पर वाहनों की रफ्तार को लेकर प्रसार माध्यमों पर चल रही चर्चाओं से चालकों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई है। इंटरनेट मीडिया पर वाहन की स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने की सूचना प्रसारित हो रही है, जबकि पुलिस प्रशासन के अनुसार पूर्व नियम ही प्रभावी हैं।



प्रसारित सूचना पर भरोसा कर कई लोग अधिक तेजी से वाहन चला रहे हैं। दूसरी ओर, पूर्व निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा नियमानुसार चालान किए जा रहे हैं, जिससे असमंजस और बढ़ गया है।

डीएसपी ने स्पष्ट की स्थिति डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि सीमा में वृद्धि को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पुलिस विभाग को कोई आधिकारिक लिखित अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने आगाह किया कि ड्राइवर निर्धारित 60 किलोमीटर प्रति घंटा के नियम का ही पालन करें।