मंडी में मां ने 4 साल के बच्चे को जहर देकर खुद भी निगला, दोनों की हालत गंभीर; सिविल से जोनल अस्पताल रेफर

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक बेहद झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। घटासनी क्षेत्र में एक महिला ने अपने चार साल के बच्चे को जहर देकर खुद भी निगल लिया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला और बच्चे को 108 एंबुलेंस के जरिये जोगेंद्रनगर अस्पताल ले जाया गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को जोगेंद्रनगर अस्पताल पहुंचने पर प्राथमिक उपचार के बाद इनको मंडी क्षेत्रीय अस्पताल रेफर कर दिया गया।

क्यों उठाया खौफनाक कदम हालांकि महिला ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद लोग भी हैरान हैं कि एक मां चार साल के बच्चे को जहर देने का कदम कैसे उठा सकती है।