मनाली फोरलेन पर जल्द होगा सुहाना सफर, दवाड़ा से कुल्लू तक काम पकड़ेगा गति; प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने दी डेडलाइन

जागरण संवाददाता, मंडी। कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर जल्द ही सुहाना सफर होगा। मंडी के दवाड़ा से लेकर कुल्लू के मनाली तक ब्यास नदी के किनारे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे सुरक्षा दीवारों के निर्माण कार्य को अब और तेज कर दिया गया है। निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को मानसून से पहले सभी सुरक्षा कार्य हर हाल में पूरे करने होंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने और लेबर व मशीनरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

परियोजना निदेशक ने लिया जायजा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के नए परियोजना निदेशक मंडी आकाशदीप सिंह ने कीरतपुर-मनाली और पठानकोट-मंडी फोरलेन पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा और कंपनियों को मशीनरी के साथ-साथ मजदूरों की संख्या बढ़ाने के भी स्पष्ट निर्देश दिए, ताकि तय समयसीमा के भीतर कार्य को अमलीजामा पहनाया जा सके।

एक सप्ताह में हणोगी सुरंग का डिजाइन सत्यापित करें निरीक्षण के दौरान एनएचएआई निदेशक ने तकनीकी पहलुओं को भी जांचा। उन्होंने आइआइटी वाराणसी के विशेषज्ञों को निर्देश दिए हैं कि वे एक सप्ताह के भीतर हणोगी सुरंग के डिजाइन को वेट (सत्यापित) करें, ताकि तीन माह के अंदर बायें ओर की सुरंग को यातायात के लिए खोला जा सके।

झलोगी टनल के डिजाइन को अंतिम रूप दें इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनी को झलोगी सुरंग के डिजाइन को भी जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि सुरंग निर्माण से जुड़े सभी चरण समय पर शुरू हो सकें।



वर्ष 2025 की आपदा में सुरंग का पोर्टल क्षतिग्रस्त हो गया था। अब इसका नए सिरे से निर्माण होगा। फोरलेन पर सुरक्षा और सुगम यातायात के मद्देनजर उचित मार्किंग करने और खराब पड़े स्पॉट को तुरंत ठीक करने के लिए भी कहा गया है।