Mandi News: जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर पहुंचे मंडी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का करेंगे दौरा; यह है पूरा शेड्यूल

जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर पहुंचे मंडी

मंडी, जागरण संवाददाता। JP Nadda and Anurag Thakur in Mandi: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मंडी पहुंच गए हैं। दोनों बाढ़ग्रस्त मंडी और कुल्लू जिला का दौरा करेंगे। वह बाढ़ प्रभावितों से मिल उनका हालचाल भी जानेंगे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और संगठन मंत्री सिद्धार्थन भी साथ हैं। पंत्रवक्त्र मंदिर रवाना हुए जेपी नड्डा और अनुराग जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर के साथ दिल्ली से हेलीकाप्टर में मंडी कांगणी हेलीपोर्ट पर पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हेलीपोर्ट से वह सीधे प्राचीन पंत्रवक्त्र मंदिर रवाना हुए। यहां रविवार ब्यास नदी में आई बाढ़ से मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके बाद वह वह सर्किट हाउस जाएंगे। वहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। यह जेपी नड्डा का पूरा शेड्यूल दोपहर 12 बजे वह कांगणी हेलीपोर्ट से भुंतर हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे। वहां बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद नड्डा बड़े भूही पंचायत जाएंगे। वहां लोगों से मिलेंगे। ढाई बजे भुंतर हवाई अड्डे से हेलीकाप्टर में मनाली के लिए रवाना होंगे। सासे हेलीपैड में उतरने के बाद वह मनाली में हुए नुकसान का जायजा लेंगे। आलूग्राउंड जाएंगे। शाम साढ़े पांच बजे वह सासे से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। वहां से अपने घर विजयपुर को रवाना होंगे।

Edited By: Preeti Gupta