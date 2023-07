Himachal Pradesh Flood: राज्य के हालात पर केंद्र सरकार की नजर, अमित शाह को ग्राउंड रिपोर्ट देंगे अनुराग ठाकुर

हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात की। अनुराग सिंह ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर न सिर्फ अपने गृह प्रदेश की त्वरित मदद के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की फाइल फोटो।(फोटो सोर्स: जागरण)

HighLights हिमाचल में बाढ़ को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से की बात तीन दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर भी रवाना हुए अनुराग ठाकुर राज्य सरकार को 180.40 करोड़ रुपये की मिली आर्थिक मदद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। इस बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर न सिर्फ अपने गृह प्रदेश की त्वरित मदद के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया, बल्कि वह तीन दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर भी रवाना हो गए, ताकि लौटकर आपदा व राहत-बचाव कार्य संबंधी ग्राउंड रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंप सकें। भारी बारिश और बाढ़ ने ले ली 88 लोगों की जान गौरतलब है कि बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात की थी। अनुराग सिंह ठाकुर ने गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह से भेंट कर बताया कि प्राकृतिक अपादा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। अब तक लगभग 88 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की 12 टीमों को राहत-बचाव कार्य में जुटे कई सड़कें व पुल ध्वस्त हो गए हैं। लोगों की व्यक्तिगत, निजी संपत्तियों जैसे घर और दुकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इन सभी से उबरने में काफी समय लगेगा। उन्होंने हिमाचल के हालात पर गृह मंत्री से चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह बिना समय गंवाए एनडीआरएफ की 12 टीमों को वहां राहत व बचाव कार्यों के लिए गृहमंत्री ने लगाया है, वह देवभूमि के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दिखाता है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी आर्थिक मदद जहां तक वित्तीय मदद की बात है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को 180.40 करोड़ रुपये की पहली किश्त भी जारी कर दी है, जिसका लाभ राहत-बचाव व पुनर्वास कार्यों को मिलेगा। अमित शाह ने भविष्य में भी हरसंभव मदद के लिए आश्वस्त किया है।

