IIT मंडी के स्टाफ सहित कई लोगों से 10 करोड़ की ठगी, 10 प्रतिशत रिटर्न का झांसा देकर पैसा ऐंठ नेपाल भागा शातिर

जागरण संवाददाता, मंडी। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर शातिर ने आइआइटी मंडी के फैकल्टी सदस्यों और स्थानीय लोगों से 10 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। आरोपित अनिल गौरव धोते महाराष्ट्र का रहने वाला है और निवेशकों के पैसे लेकर नेपाल भाग गया है। निवेशकों की शिकायत पर पद्धर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ठगी का शिकार हुए आइआइटी के फैकल्टी सदस्यों ने अभी चुप्पी साध रखी है और कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है।

भारी मुनाफे का दिया था झांसा आरोपित ने खुद को बड़ा ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताकर लोगों को जाल में फंसाया। उसने निवेशकों को हर महीने पांच से 10 प्रतिशत तक ब्याज और भारी मुनाफे का झांसा दिया था। शुरुआत में कुछ लोगों को रिटर्न देकर विश्वास जीता। इसके बाद आइआइटी के कई प्रोफेसरों और कर्मचारियों ने भी पैसा उसके पास जमा करवा दिया।

ठगी का आंकड़ा 10 करोड़ के पार इस गड़बड़झाले का पता जनवरी में चला था जब पद्धर निवासी व्यक्ति ने पुलिस में 35 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो कई अन्य मामले सामने आते गए। ठगी का यह आंकड़ा 10 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।

निदेशक के साथ देखा गया था कई कार्यक्रमों में आरोपित धोते को आइआइटी मंडी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा के साथ कई आधिकारिक व गैर-आधिकारिक कार्यक्रमों में देखा गया था। इससे निवेशकों का उस पर भरोसा मजबूत हुआ। घटना के बाद संस्थान के निदेशक विवादों के घेरे में आ गए हैं। इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहे वीडियो में भी लोग जांच की मांग कर रहे हैं।