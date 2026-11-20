संवाद सहयोगी, सुंदरनगर। उपमंडल से नालनी, मलोह और भनवाड़ क्षेत्रों के लिए चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों की खस्ताहालत ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। इन रूटों पर बसें हर तीसरे दिन रास्ते में खराब हो रही हैं।

इससे दुर्गम क्षेत्रों के लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। भनवाड़ निवासी मंडी जिला परिषद अध्यक्ष और खिलड़ा वार्ड के सदस्य अमरू राम ने निगम प्रबंधन के प्रति नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि नालनी, भनवाड़, मलोह और आसपास के क्षेत्रों में भेजी जाने वाली बसें लंबे समय से खराब हालत में हैं। इनके रास्ते में खराब होने से यात्रियों को बीच सफर में परेशानी झेलनी पड़ती है। बुधवार को नालनी रूट पर जाने वाली बस ,बस अड्डा परिसर में ही खराब हो गई और रूट पर नहीं जा सकी। दुर्गम क्षेत्र के ग्रामीणों की आवाजाही बस सेवा पर निर्भर है। बसों के बार-बार खराब होने से विद्यार्थियों, कर्मचारियों और जरूरी काम से सफर करने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी होती है।