कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर अतिक्रमण और अवैध रास्तों पर हाई कोर्ट सख्त, NHAI को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, मंडी। कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर सुरक्षा को ताक पर रखकर बनाए गए अवैध रास्तों और अतिक्रमण के विरुद्ध प्रदेश उच्च न्यायालय में सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिका मदन लाल बनाम भारत सरकार व अन्य पर सुनवाई हुई। अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को निर्देश दिए हैं कि वह मंडी जिला प्रशासन द्वारा पेश किए गए आंकड़ों की धरातल पर जांच कर अपनी रिपोर्ट अगली तिथि पर दाखिल करे।

सुंदरनगर और बल्ह में आधे से अधिक अवैध रास्ते साफ अदालत में मंडी के उपायुक्त की ओर से दाखिल हलफनामे के हवाले से बताया गया कि सुंदरनगर उपमंडल में 117 में से 61 अवैध रास्तों और 43 में से 23 अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इसी प्रकार बल्ह क्षेत्र में 47 में से 30 अवैध रास्तों और 21 में से 12 अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जा चुकी है।