हिमाचल के नवजातों पर बड़ा अध्ययन, क्यों अधिक ऊंचाई पर जन्म लेने वाले शिशुओं के चेहरे की अलग होती है बनावट?

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर। हिमालय की ऊंचाई और वहां अपेक्षाकृत कम आक्सीजन की उपलब्धता का असर बच्चे के जन्म से पहले ही उसके शारीरिक विकास पर पड़ने लगता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेरचौक मेडिकल कालेज के शरीर रचना विभाग के डा. पंकज सोनी के अध्ययन में इस दिशा में महत्वपूर्ण संकेत सामने आए हैं।

हिमाचल के अलग-अलग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जन्मे 409 पूर्णकालिक नवजात शिशुओं पर किए गए अध्ययन में ऊंचाई के साथ चेहरे की लंबाई और नाक की ऊंचाई में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया है। 10 साल तक चला शोध अध्ययन में बाह्य हिमालय और आंतरिक हिमालय के विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों से संबंधित नवजातों को शामिल किया गया। इसमें प्रदेश भर के क्षेत्रीहय अस्पतालों में नवजातों की जांच की गई। करीब दस साल तक चले इस शोध कार्य में जन्म के 12 से 24 घंटे के भीतर शिशुओं की लंबाई, सिर की परिधि, चेहरे की लंबाई व चौड़ाई तथा नाक की ऊंचाई और चौड़ाई सहित विभिन्न शारीरिक माप लिए गए।

शोध में सामने आया कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जन्मे नवजातों के चेहरे की लंबाई और नाक की ऊंचाई कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जन्मे बच्चों से अलग रही। इन दोनों मापों में अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया।

चूंकि माप जन्म के कुछ ही घंटों के भीतर लिए गए, इसलिए शोधकर्ताओं ने संभावना जताई है कि इन अंतर की शुरुआत भ्रूण के विकास के दौरान ही हो सकती है। कम आक्सीजन और भ्रूण विकास के संबंध पर शोध डा.पकंज सोनी ने बताया कि अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में वातावरण में आक्सीजन की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम होती है। अध्ययन में इसी परिस्थिति और भ्रूण के चेहरे के विकास के बीच संभावित संबंध पर चर्चा की गई है।