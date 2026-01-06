धर्मशाला के बाद मंडी में रैगिंग, हॉस्टल में पीटा MBBS प्रशिक्षु, दिल्ली और राजस्थान के दोनों छात्रों पर पहले भी लगे थे आरोप

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के बाद मंडी में रैगिंग का मामला सामने आया है। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज एवं अस्पताल नेरचौक में एमबीबीएस तृतीय वर्ष के दो प्रशिक्षु डाक्टरों ने द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु डॉक्टर के छात्रावास के कमरे में घुसकर पिटाई की। यह घटना 18 दिसंबर शाम छह बजे की है। पीड़ित प्रशिक्षु डाक्टर शुभम ने इसकी शिकायत अगले दिन छात्रावास के प्रबंधक व थाना बल्ह में दर्ज करवाई थी।



दोनों आरोपितों पर रैगिंग करने का आरोप भी लगाया था। शिकायत मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट कॉलेज के प्राचार्य को सौंपी थी। इसमें दोनों आरोपितों पर छात्रावास के कमरे में घुसकर जूनियर प्रशिक्षु डॉक्टर की पिटाई किए जाने के आरोप सही पाए गए।



जांच में यह बात भी सामने आई थी कि पीड़ित प्रशिक्षु डाक्टर ने भी दोनों आरोपितों को किसी बात को लेकर भड़काया था। इससे बचने के लिए रैगिंग के आरोप लगाए गए थे। एक आरोपित हर्ष राजस्थान का रहने वाला है। दूसरा प्रशांत कुमार दिल्ली का रहने वाला है।