'33 लाख उपलब्धि से न्याय नहीं', एशियाई खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट कबड्डी प्लेयर्स ने हिमाचल सरकार की प्राइज मनी पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, मंडी। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रही हिमाचल की चार खिलाड़ियों ने राज्य सरकार की ओर से घोषित इनाम राशि पर सवाल उठाए हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि 33 लाख संघर्ष और उपलब्धि के साथ न्याय नहीं है। देश और देवभूमि हिमाचल का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली कबड्डी की गोल्ड मेडल विजेता बेटियों ने पुरस्कार राशि को लेकर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। इन्होंने एक-एक करोड़ दिए जाने की मांग उठाई है।



हिमाचल की स्टार खिलाड़ी पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर, भावना ठाकुर और रितू नेगी ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू और खेल मंत्री से आग्रह किया है कि एशियाई खेलों में जीते स्वर्ण पदक के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित चार करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि को उन चारों खिलाड़ियों के बीच समान रूप से वितरित किया जाए।

सीमित संसाधनों में गढ़ी स्वर्णिम इबारत इन चारों खिलाड़ियों ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने उचित खेल मैदान, आधुनिक स्पोर्ट्स उपकरण और पर्याप्त सुविधाओं के बिना भी अपनी कड़ी मेहनत और खून-पसीने के बल पर देश को गौरवान्वित किया है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने चारों खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से 33-33 लाख रुपये देने की घोषणा की है, जो उनके इस ऐतिहासिक संघर्ष और उपलब्धि के साथ पूरा न्याय नहीं है।

अन्य राज्य दे रहे 3-3 करोड़ खिलाड़ियों ने यह भी साफ किया कि वह अन्य राज्यों की खेल नीतियों की तरह व्यक्तिगत रूप से तीन-तीन करोड़ रुपये की कोई मांग नहीं कर रही हैं। उनकी केवल इतनी सी विनम्र मांग है कि उनके इस बहुमूल्य स्वर्ण पदक को सर्वोच्च सम्मान देते हुए, स्वर्ण पदक के लिए सरकार द्वारा पहले से निर्धारित चार करोड़ रुपये की कुल पुरस्कार राशि को हम चारों खिलाड़ियों के बीच बराबर बांटा जाए।