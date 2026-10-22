हिमाचल के फोरलेन और हाईवे पर रात का सफर होगा सुरक्षित, NHAI स्थापित करेगा आधुनिक CCMS तकनीक

हंसराज सैनी, मंडी। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा और यातायात को सुगम व सुरक्षित बनाने की दिशा में नई शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के प्रमुख फोरलेन मार्गों और पहाड़ी रास्तों पर अब पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था के दिन लदने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की पहल पर प्रदेश के सभी प्रमुख हाईवे और फोरलेन पर आधुनिक केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली (सीसीएमएस) तकनीक स्थापित की जा रही है।



इस योजना के तहत दुर्गम पहाड़ी मार्गों पर लाइटिंग की पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और रिमोट-नियंत्रित बनाया जाएगा, जिससे रात के समय यात्रा करने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।

इन प्रमुख हाईवे पर बिछेगा तकनीक का जाल यह अत्याधुनिक तकनीक प्रदेश की जीवनरेखा कहे जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। इनमें कीरतपुर-मनाली, चंडीगढ़-शिमला, पठानकोट-मंडी और शिमला-मटौर जैसे व्यस्त फोरलेन मार्ग शामिल हैं। इन सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर सीसीएमएस प्रणाली स्थापित करने की टेंडर प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।

इसके अलावा पांवटा साहिब मार्ग पर भी इस हाई-टेक तकनीक को स्थापित करने की तैयारियां जोरों पर हैं, ताकि राज्य के हर कोने में सड़क आवागमन को और अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाया जा सके। पांवटा साहिब से हेवना (एनएच-707) खंड पर कुल 354 एलईडी लाइट लगाई जाएंगी, जिनके संचालन के लिए 14 सीसीएमएस पैनल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए मोर्थ ने निविदा आमंत्रित की है। यह कार्य विश्व बैंक की सहायता से चल रहे ग्रीन नेशनल हाईवे कारिडोर प्रोजेक्ट (जीएनएचसीपी) के अंतर्गत किया जा रहा है।

सीसीएमएस प्रणाली की विशेषताएं यह पूरी प्रणाली अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी। इससे बिजली के रखरखाव और ऊर्जा की खपत पर पैनी नजर रखी जा सकेगी सूर्यास्त और सूर्योदय के अनुसार स्वतः संचालन स्ट्रीट लाइटें अब किसी मैनुअल स्विच की मोहताज नहीं होंगी। यह भौगोलिक स्थिति के अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के आधार पर पूरी तरह स्वतः (आटोमैटिक) आन और आफ होंगी। इसके साथ ही, किसी भी आपात स्थिति या आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से भी इन्हें देश या राज्य के किसी भी कोने से कभी भी संचालित किया जा सकेगा।

12 घंटे का बैकअप और रियल-टाइम अलर्ट पहाड़ी रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद रखने के लिए इस सिस्टम में कम से कम 12 घंटे का पावर बैकअप होगा। यदि मार्ग पर कहीं भी बिजली गुल होती है, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव आता है, ओवर-करंट की समस्या होती है, या फिर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अथवा केबल चोरी की कोशिश होती है, तो पलक झपकते ही संबंधित अधिकारियों और रखरखाव टीम के मोबाइल फोन पर अलर्ट एसएमएस बज उठेगा।