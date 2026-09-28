हिमाचल बिजली बोर्ड के कर्मचारी ने लगा लिया फंदा, सुंदरनगर में कमरे में मृत मिला 25 वर्षीय देवेन्द्र

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी के सुंदरनगर क्षेत्र में बिजली बोर्ड में पार्ट टाइम कार्य करने वाले युवक ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। शव की पहचान 25 वर्षीय देवेन्द्र कुमार पुत्र नागणू राम, निवासी गांव संगाहन, डाकघर जुगाहन, तहसील सुंदरनगर के रूप में हुई है। शाम को जब देवेंद्र घूमकर आया तो वापस आते ही उसने फंदा लगा लिया। स्वजन ने आठ बजे उसे फंदे पर लटका पाया।



पुलिस की शिकायत के मुताबिक मेडिकल कालेज नेरचौक से दूरभाष के माध्यम से सूचना मिली कि देवेन्द्र कुमार को फंदे से लटकने के मामले में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

चाचा का बयान दर्ज मृतक के चाचा चमन लाल ने बताया कि देवेन्द्र बिजली बोर्ड में पार्ट-टाइम कार्य करता था। 27 सितंबर को करीब शाम को वह घर पहुंचा और कुछ समय बाद घूमने के लिए चला गया। करीब साढ़े सात बजे वह वापस घर आया और अपने कमरे में चला गया। करीब आठ बजे स्वजन ने उसे कमरे में फंदे से लटका पाया।