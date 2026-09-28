हिमाचल में कांग्रेस का SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन, 13 करोड़ वोटर्स को बाहर करने का आरोप

जागरण टीम, मंडी/शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध सोमवार को राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध जताया और उपायुक्तों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे। शिमला से लेकर हमीरपुर, ऊना, धर्मशाला हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए।



मंडी में कांग्रेस भवन से सेरी मंच होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में कांग्रेस के ध्वज और विभिन्न संदेश लिखी तख्तियां लेकर नारे लगाए। प्रदर्शन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के त्यागपत्र की मांग भी उठाई गई। रैली के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने मंडी के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।

13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए : सोहन लाल प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ने किया। सोहन लाल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध पूरे देश में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआइआर के माध्यम से देश के करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं और इससे लोगों के मताधिकार पर प्रभाव पड़ है।