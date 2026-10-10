दिल्ली से मनाली सिर्फ11 घंटे में, हणोगी और दयोड़ टनल खुलने से 46 किमी घटी दूरी; सालभर गुलजार रहेगा पर्यटन

जसवंत ठाकुर, मनाली। मनाली से दिल्ली के बीच की सड़क यात्रा अब पहले से काफी बेहतर और तेज हो गई है। आधुनिक फोरलेन राजमार्गों और टनलों के निर्माण से कुल दूरी घटकर लगभग 570 से 575 किलोमीटर रह गई है, जो वोल्वो या निजी बसों से अब 10.30 से 11 घंटे में पूरी हो रही है।

मनाली से कुल्लू, भुंतर, मंडी, सुंदरनगर, बिलासपुर, कीरतपुर, चंडीगढ़, जीरकपुर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, मुरथल होते हुए बसें दिल्ली के कश्मीरी गेट और मजनू का टीला पहुंचती हैं। कीरतपुर ले मनाली की दूरी अब सिर्फ190 किमी एचआरटीसी और प्राइवेट एसी/वोल्वो बसों का किराया सीजन के हिसाब से 800 से 3000 रुपये तक रहता है। टनलों के बनने से कीरतपुर से मनाली की दूरी 237 किमी से घटकर अब करीब 190 किमी रह गई है। 46 किमी की बचत और 4 से 5 घंटे समय की बचत हुई है।

हणोगी टनल और दयोड़ टनल के खुलने से मंडी से कुल्लू-मनाली का सफर लगभग 30 से 40 मिनट तक कम हो गया है। गौर हो कि इन टनलों का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सितंबर 2026 में किया गया था।

अन्य जगह सफर पहले ही सुहाना हो गया था हणोगी टनल और दयोड़ टनल के खुलने से मंडी से कुल्लू के बीच का सफर, जो जाम और खराब रास्ते के कारण करीब 2 घंटे का लगता था, अब लगभग एक घंटे में पूरा हो रहा है।