दीवाली की रात 3 परिवारों का संयुक्त मकान जला, कुल्लू में 15 अग्निकांड में भारी नुकसान; जंगल भी सुलगा

संवाद सहयोगी, कुल्लू। दीवाली की आग की घटनाओं ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कुल्लू में जंगलों में आग भड़कने के साथ रिहायशी मकान, पशुशालाएं और घास के ढेर भी चपेट में आए। तीन परिवारों का संयुक्त मकान जल गया। कुल्लू, बंजार, जरी और पतलीकूहल अग्निशमन केंद्रों के अंतर्गत आग लगने की 15 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें नौ घटनाएं कुल्लू क्षेत्र में हुईं।



वहीं पतलीकूहल अग्निशमन केंद्र के तहत अरछंडी में मकान और रांगड़ी के भड़का गांव में पशुशाला व घास के ढेर में आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

तीन परिवारों का संयुक्त मकान जला अरछंडी गांव में विनेंद्र, विक्रांत और विनिता के संयुक्त मकान में आग लग गई। पतलीकूहल अग्निशमन केंद्र को रात 1:35 बजे सूचना मिली और टीम एक मिनट के भीतर घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। करीब 20 मिनट में दमकल वाहन मौके पर पहुंचा। आग से करीब तीन लाख रुपये की संपत्ति जल गई, जबकि दमकल कर्मियों ने आसपास की 20 कमरों वाली आवासीय इमारत और विनिता के मकान के भूतल पर बने रसोईघर व कमरे सहित करीब 75 लाख रुपये की संपत्ति को बचा लिया।