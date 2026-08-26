मनाली हाईवे पर बस की चपेट में आए स्कूटी सवार युवक-युवती, एक ने मौके पर तोड़ा दम; दूसरे की अस्पताल में मौत

संवाद सहयोगी, पतलीकूहल (कुल्लू)। चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर डोहलूनाला के समीप बस व स्कूटी की टक्कर में दोपहिया सवार युवक व युवती की मौत हो गई। इस टक्कर में युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक ने उपचार के दौरान क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पतलीकूहल पुलिस थाना को डोहलूनाला में सड़क दुर्घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की।

बस कंडक्टर ने दिया बयान बस परिचालक अजय कुमार पुत्र करतार चंद निवासी गांव बलूई डाकघर अप्पर खैरा तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि डोहलूनाला के पास एचपी 31डी 8012 नंबर की स्कूटी तेज रफ्तार से आई और बस नंबर एचपी 53ए 5077 से टकरा गई।